“Filistinli çocukların hayali 1 kilometrelik tuvale çizildi”

Yetim Vakfı, son 27 günde 3.457'si çocuk, toplam 8.306 kişiyi katleden İşgalci İsrail'in saldırılarına karşı, binlerce kişiyi Filistinli çocukların hayallerini duyurmak için 1 kilometrelik tuvalin etrafında topladı. "Filistinli çocuklar için çiz" sloganıyla gerçekleştirilen resim çizme etkinliğinde yüzlerce çocuk, anne ve baba hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli akranlarının hayallerini boya ve fırçalarıyla resmini onların yerine çizdi.

Yetim Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliğe İyilikhane, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sefire-i Alem, Majlis of İstanbul Muslims, Bilim ve İnsan Vakfı, Genç İyiler Kulübü (İstanbul Üniversitesi), Mavi Marmara Derneği, Siyer Vakfı, TÜGVA ve Harmony gibi 10 ayrı STK destek verdi. Etkinliğin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

ZAFERİN KAHRAMANI OLACAKLAR

Yüzlerce aileyi Filistin'de insanlığın onurunu ayakta tutmaya çalışan kardeşlerine destek olmak için bir araya getiren etkinlikte basına konuşan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Orhan şunları söyledi: "Bizim 'Misak-ı dini' sınırımız yeryüzündeki tüm mazlum coğrafyadır. Bugün insanlığın kalbi Gazze'de atmakta, yüreğimiz yanmaktadır. Bugün vakfımızın bütün çalışanları ve gönüllüleri seferber olmuş bir kısmı Gazze'de yara sarmakta bir kısmı katliamı durdurmak için yola çıkara Adana'ya incirlik üssüne gitmekte, bir kısmı da burada çocuklara umut olmak adına Filistinli çocuklar için hayallerini çizdi. Bizler bu etkinliği çok önemsiyoruz zira burada çocuklarımızla içinde Gazze olan yıldızlı hikayeler biriktireceğiz. Vermenin, başkasının derdini kendinde görmenin fıtrata nakşolunacağı bu aktivite ile bizler insanlığın vicdanını diri tutmaya çalışıyoruz. Hayaller kuracağız zafere umut olan ve umutlarımız dua olacak, dualarımız ise gerçek olacak. Çocuklarımız yarınlarda anlatılacak zaferin kahramanı olacak."

ŞİMDİ SÖZ ÇOCUKLARDA

Yetim Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte bugüne kadar hep büyüklerin konuştuğu Filistin meselesinde bu kez söz çocuklara verildi. Etiyopyalı Adil Habeşi burada yaptığı konuşmada "Günlerdir düşünüyorum "Filistinli çocuklar için ne yapabilirim?" diye… Bu sorunun cevabının, burada olduğunu duyar duymaz geldim. Benim gibi yüzlerce hatta binlerce çocuk belki de aynı şeyi düşünerek buraya geldi. Önlerinde upuzun ve bembeyaz bir tuval var. İçlerindeki bütün güzellikleri, hayalleri, umutları yansıtmak için buradalar… Çünkü onlar da tıpkı benim gibi Filistin'de zor günler geçiren kardeşlerinin sesini duyurmak istiyor. Kocaman tuvali, hep birlikte havaya kaldıracağız ve çizdiğimiz resimleri bütün dünyaya göstereceğiz. Bütün dünyaya, çocukların savaş istemediğini anlatacağız. Çocukların çiçeklerden, kuşlardan, iyilikten, güzellikten yana olduğunu haykıracağız... Sonra gökyüzüne yüzlerce balon uçurup Filistinli kardeşlerimize selam göndereceğiz" diye konuştu.

1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA RESİM

Çocuklar ve aileleri, Üsküdar Meydan'dan başlayarak 1 kilometre boyunca açılan dev tuvale boya ve fırçalarıyla kendilerini Filistinli çocukların yerine koyarak yaşanan insanlık dramına inat onların hayallerini yeşerten resimler çizdi. Etkinliğin sonunda ise hep birlikte yüzlerce metre uzunluğundaki dev resim tek bir yürek olup havaya kaldırılırken ellerinde tuttukları balonları havaya gökyüzüne bıraktılar. Böylece bütün dünyaya "Filistinli çocukların hayallerini özgür bırakın" mesajı verildi.

GRAFİTİ TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN TEMASI

Yetim Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleşecek etkinlikte Grafiti Türkiye ekibi de Filistin temasıyla çocukların özgürlük hayallerini dev bir çalışmayla görsel bir şölene dönüştürdü.