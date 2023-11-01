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Giriş Tarihi: 1.11.2023 07:42 Son Güncelleme: 1.11.2023 07:42

Filistinli intörn doktor annesi ile yaptığı konuşmayı anlattı: ‘Son 48 saatte yaşadıklarımızı rabbim hiçbir dosta yaşatmasın’

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan intörn Bahaa Almassri (28), İsrail’in bombalı saldırıları nedeniyle internet ve telefon kesintileri sonrası Gazze de bulunan ve bir okulda kalan ailesiyle 35 saat sonra görüşebildi. Annesinin sesinin çok yorgun ve endişeli geldiğini anlatan Almassri, “Oğlum, son 48 saatteki yaşadıklarımızı rabbim hiçbir dosta yaşatmasın. Binlerce bomba sesleri duyduk. Bu sesler hiç bitmedi. Çok sayıda şehidimiz var” dedi. Almassri Gazze’dekilerin ateşkesle ilgili bir gelişmenin olup olmadığını merak ettiklerini ifade etti.

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10 yıl önce Türkiye'ye gelen Filistinli Bahaa Almassri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi. Üniversite hastanesinde intörn olarak görev yapan Almassri'nin ailesi Gazze Şeridindeki Beyt Lahya bölgesinde yaşıyor. Babası Endonezya Hastanesinde doktor olarak görev yapan Almassri'nın annesi Ragda ise İsrail'in bombalı saldırıları sonucu birçok bölgenin yerle bir olmasını nedeniyle 5 çocuğu ile birlikte bir okula sığındı.

48 SAATTE CEHENNEMİ YAŞADILAR
İsrail'in geçtiğimiz günlerde kentteki elektrik ve internet hattını kesmesi nedeniyle Almassri'de ailesine 35 saat boyunca ulaşmadı. Endişe içerisinde olup bitenleri takip eden Almassri, annesi ile saatler sonra görüşebildi. Tüm saldırılar rağmen babasının hastanede çalışmaya devam ettiğini de söyleyen Almassri, "Hayatım boyunca annemin sesini bu kadar yorgun ve bitkin bir şekilde duymamıştım. Annem, 'Son 48 saatte yaşadıklarımızı rabbim hiçbir dosta yaşatmasın' dedi. Etraflarında aralıksız şekilde binlerce bomba atılmış. Tabi iletişim, elektrik olmadığı için hiçbir şey yapamamışlar. Yaralılar için bile ambulans çağıramamışlar. Çok şehit verilmiş. Annem titrek bir sesle, 'Ateşkesle ilgili bir haber yok mu?' diye sordu. Anneme, 'Hiç kimse bizi insan olarak görmüyor, bir bardak su sokabilmek için uğraşan bile yok annem' diyemedim. 'Allah büyük anne dedim" dedi.

İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR
Filistin Öğrencileri Derneği Konya Temsilcisi Bahaa Almassri, "Saldırılarda akrabalarımız, arkadaşlarımız dahil birçok kişiyi şehit verdik. Allah'a şükür ailem iyi. Gazze'de bir soykırım oluyor. Dünya ise İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalıyor. İnsanlar güvenli bir yer bulmakta zorluk çekiyor ama yine de oraları terk etmiyor, etmeyeceklerde" diye konuştu. Bahaa Almassri, 10 yıllık süreci içerisinde kendisinin 1 sefer Gazze'ye gidebildiğini, anne ve babasının da bir kere Konya'ya gelebildiğini anlattı.

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Filistinli intörn doktor annesi ile yaptığı konuşmayı anlattı: ‘Son 48 saatte yaşadıklarımızı rabbim hiçbir dosta yaşatmasın’
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