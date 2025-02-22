Filistinli Reyhan’ın umut fenerleri

İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'de bu yıl ramazan; eksilen sofralar, yıkılan evler ve kaybedilen hayatların gölgesinde yaşanıyor. Gazze'de kaybolan heyecanı yeniden canlandırmak isteyen Filistinli kadın Reyhan Sharab, Kızılay başta olmak üzere yardım kuruluşlarının gönderdiği insani malzemelerden arta kalan karton kutuları toplayarak geleneksel ramazan fenerlerine dönüştürüyor. Sharab; balkon, pencere ve sokaklara asılan her fenerin bir meydan okuma olduğunu söylüyor.

DİRENİŞİN FENERLERİ

İsrail'in yıllardır süregelen bombardımanları, Gazze'yi harabeye çevirdi. İsrail ordusunun yoğun bombardımanları sonucu binlerce bina yıkıldı, temel altyapı tahrip oldu ve halk en temel ihtiyaçlara dahi ulaşamaz hale geldi. Elektrik kesintileri, su sıkıntısı ve gıda kıtlığı, bölgedeki yaşam koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Tüm bu zorluklara rağmen, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli Reyhan Sharab (31), 'yokluk' içinde bir umut ışığı yakıyor.

Ramazan ayına buruk giren Gazze'de kaybolan heyecanı yeniden canlandırmak isteyen Sharab, Türk Kızılay başta olmak üzere yardım kuruluşlarının gönderdiği insani yardımlardan arta kalan karton kutuları toplayarak onlara yeni bir anlam kazandırıyor. Kendi imkânlarıyla bu malzemeleri kesip boyayarak, Ramazan ayının simgelerinden geleneksel fenerlere dönüştürüyor.

Yokluk ve kıtlık, bölge halkının umutlarını tüketmeye çalışsa da Sharab, küçük atölyesinde üretmeye devam ediyor.

Asırlardır İslam dünyasında Ramazan ayının sembollerinden biri olan fenerler, bu yıl Gazze'de çok daha derin bir anlam taşıyor.

BU IŞIKLAR BİR MEYDAN OKUMA

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden Sharab, fenerlerin sadece bir süs olmadığını şöyle özetliyor: Gazze'nin her köşesi yıkılmış olabilir ama bizim umudumuz var. Ben de elimdeki imkânlarla bu umudu yaşatmaya çalışıyorum. Bu fenerler, savaşın karanlığına karşı bir meydan okuma. Sokaklara asıldığında, çocuklar onları gördüğünde içlerinde bir umut belirecek. Kaybettiğimiz her şeyin içinde, bize kalan küçük mutlulukları yaşatmak istiyorum. Bu ışıklar, sadece Ramazan'ı değil, hayatta kalma çabamızı da simgeliyor.