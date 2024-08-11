Filistinli yönetmene uluslararası ödül

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali" ödül töreniyle tamamlandı.Prizren'in tarihi "Lumbardhi" açık hava sinemasındaki kapanış töreninde, 11 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, Kosovalı yönetmen Samir Karahoda'nın "Rruges" isimli filmin galası yapıldı. Ödül kazanan yönetmenlere Prizren'in tarihi Arnavut kaldırımından yapılmış ödülleri takdim edildi. Filistinli yönetmen Kamal Aljafari'nin "A Fidai Film" isimli yapımı "Uluslararası Feature Dox" dalında ödül alırken, "Uluslararası Kısa Dox" dalında ödülü, yönetmenliğini Alejandro Alonso Estrella'nın yaptığı "History is Written at Night" kazandı.