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Giriş Tarihi: 26.5.2022

Film gibi cinayet

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Film gibi cinayet

Mesut Toprak, kızının sevgilisi İsmail Y. ile sosyal medyadan “Ahsen” ismiyle yazışarak tanıştı. İsmail Y.’yi pusuya düşürmek isteyen Toprak, çıkan çatışmada yaşamını yitirdi

Adana'da yaşayan Mesut Toprak (37), 17 yaşındaki kızı D.T.'nin İsmail Y. (25) ile sevgili olduğunu öğrendi. Baba Toprak, İsmail Y.'den kızından ayrılmasını istedi. İsmail Y., mesaj atıp aramaya devam edince, "Ahsen" ismiyle sosyal medya hesabı açan Mesut Toprak, kendisine kadın süsü vererek İsmail Y. ile konuşmaya başladı. 19 Mayıs akşamı da, "Cansu isminde bir arkadaşım var. Seninle tanışmak istiyor" diyerek İsmail Y.'yi oturduğu Seyhan İlçesi'ndeki Onur Mahallesi'ne çağırdı. İsmail Y. ise arkadaşları Muhammet Emin Önel ve İbrahim A.'ya "Bir kızla buluşacağım. İki araba gidelim, kız güzelse siz diğer araçla dönersiniz" dedi. Mahallede bekleyen Mesut Toprak, İsmail Y.'nin geldiğini görünce, araca ateş etmeye başladı. Arkadaki otomobilde bulunan Muhammet Emin Önel, torpidodaki tabancayı alıp karşılık verdi. Başından ve bacağından vurulan Mesut Toprak öldü. Olayla ilgili Muhammet Emin Önel tutuklandı. İsmail Y., İbrahim A. ve Mesut B. ise adli kontrolle serbest kaldı.

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Film gibi cinayet
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