Film gibi dayak hikâyesi

KOCAELİGebze'de, Şenol Bayraktar, otobüs almayınca, bindiği ikinci otobüsün şoförüne "Az önce geçen şerefsiz durmadı" diyerek söylendi. Ancak şoför, kendisini almayan şoförün oğlu çıktı. Otobüs şoförü 'Sen babama nasıl şerefsiz dersin' diyerek Bayraktar ile tartıştı. Tartışma sonucu otobüsten inen Bayraktar, son bindiği otobüste 2 kişinin saldırısına uğrayarak öldüresiye darp edildi. Bayraktar, "İnerken kafama yumruk attılar. Onlarla birlikte araç şoförü de inip vurmaya başladı. İkinci araç şoförü de olay yerine geldi. İki otobüsün arasında darp ettiler" dedi. Abbas ÇAKAR / SABAH