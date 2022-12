Film gibi hayat ‘Papatya Buketi’nde

İstanbul'da yaşayan Buket Yaman(33), 16 yaşında görücü usulü evlilik yaptıktan sonra eşinin ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Buket, 3 aylık hamileyken, eşiyle yaşadığı sorunlar sonrasında baba evine döndü. Kalp atışlarını duyduğu bebeğini doğurmaktan vazgeçmeyen genç kadın, oğlu Yunus'u kucağına aldı. Doğumdan sonra psikoloji bozulan Buket, 19 yaşındayken ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin 6'ncı katından atlayarak intihar etmeye çalıştı.

1 YIL KOMADA 2 YIL YATAĞA BAĞIMLI YAŞADI

Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan kadın için doktorlar "yaşamaz" dedi. Buket, 1 yıl kaldığı komadan gözünü açtığına 1 yaşına gelen oğlunu gördü. Oğluyla birlikte emeklemeyi öğrenen Buket, iki yıl yatağa bağımlı yaşadı. Vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluşan Buket, bu süreçte 27 ameliyat geçirdi. Vücuduna 140 adet platin takıldı. 20 yaşında gözünü yeniden hayata açan 21 yaşında ise yürümeye başlayan Buket, herşeye rağmen oğlu için hayata sımsıkı sarılmaya karar verdi.

HAYATIN TÜM ZORLUKLARINA RAĞMEN AYAKTA KALDI

Çalışmaya karar veren genç kadın, bir otomobil tamirhanesinin muhasebe bölümünde işe girdi. 2 yıl boyunca yatağa bağımlı kaldığı için bağırsak sistemi çöken bir çocuk annesi, bu kez kolon kanserine yakalandığını öğrendi. İşyerinden izin alması sorun olan Buket, ehliyetinin olmadığını gizleyerek taksi şoförlüğüne başladı. 7 yıl boyunca gece çalışan Buket, gündüzleri de kanser tedavisini yaptırdı. Taksi şoförlüğünde iki kez gasp edilen kadın, bir süre personel servisi kullandıktan sonra tır ehliyeti alıp tır şoförlüğünü başladı.

GERÇEK BİR HİKAYE

İnsanlara örnek ve umut olmak isteyen Buket Yaman, 4 yıl önce otobüs şoförlüğüne başladı. Makyaj yapmadığı için "Çirkin Kaptan" lakabı takılan Buket, yaşadığı bütün süreçleri kaleme aldı. En büyük sırrı hayata ikinci kez başlamak olduğunu anlatan Buket Yaman, hayatını da kitap haline getirdi.

AZMİ KENDİ ÖRNEĞİYLE ANLATTI

En büyük destekçisi 13 yaşındaki oğlu Yunus olduğunu anlatan Buket Yaman, "tüm hayatımı kitap haline getirdim. Aylarca hastanede yatarken yazdım çoğunu. Kitabımın ismi Papatya Buketi. Kitabı çıkartmamın sebebi, bu hayatta kimse pes etmemeli. Her birey, her şeye rağmen ayakta durup geriye bakmadan yürümeli. Kitap azmi anlatıyor. Okuyucular bu kitabı okuduğunda kendilerini aşırı güçlü azimli ve umutlu hissedecekler. Bu kitabı yazarken en zor anlarımda dipteyim dediğim günlerde yazdım. Her kalemi elime aldığımda biliyordum ki bir gün bu devran tersine dönüp tüm olumsuzlukları ve yokuşları çıkıp en zirvede olacaktım. Başaracağımı hissederek yazdım ve başardım. Artık sağlığıma kavuştum ve tüm engelleri oğlumla aştım" dedi.