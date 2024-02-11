Film gibi kovalamaca: Beykoz’da başlayan takip Şişli’de bitti!

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan Cebrail Karşıyaka, 1.57 promil alkollü çıktı. Ayrıca Cebrail Karşıyaka'nın 3 adet insan kaçakçılığı, 1 adet de ruhsatsız silah bulundurmaktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Sürücüye çok sayıda trafik kuralına uymamaktan ceza uygulanırken, otomobil yediemin otoparkına çekildi. Cebrail Karşıyaka gerekli adli işlemler için Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)