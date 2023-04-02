Film gibi olay: Şoförü bıçakla rehin aldı, yolcu otobüsünü kaçırdı!

POLİS OTOBÜSÜ DURDURDU

Bir işletme önünde duran ve o sırada jandarma ekiplerinin geldiğini gören F.K., otobüs şoförüne saldırarak, ekiplere uzaklaşmamaları halinde zarar vereceğini belirtti. Jandarma ekipleri, F.K.'yı sakinleştirmeye çalıştığı sırada diğer yolcular otobüsten tahliye edildi. Bıçaklı şüphelinin tehditlerinin devam etmesi üzerine kaptan otobüsü Çarşamba ilçesi istikametine sürmeye devam etti. Bu sırada polis ekipleri otobüsü durdurdu. F.K., arka kapıda polisle konuştuğu sırada ön kapıdan gizlice giren jandarma ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı. Gözaltına alınan şüpheli jandarma tarafından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayda, şoför ve muavin hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.