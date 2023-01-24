Film gibi operasyonla yakalanan 18 şüpheli için istenen ceza belli oldu

TRAJİKOMİK SAVUNMA ÇÖKTÜ

Şüphelilerin "gaz kolu takılı kaldığı için duramadık" savunmasının bilirkişi raporuyla çöktüğü de gözler önüne serildi. Bilirkişi, gerek akü elektriği, gerek makine dairesi tevzi ve elektrik pano bağlantıları ile sigortalarda gaz kollarının elektriksel olarak çalışmalarını engelleyecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Dahası makinelerin acil durumda durdurulmalarını sağlayan acil durdurma butonlarının bulunduğunu aktardı.

UYUŞTURUCUYA 'KARDAN ADAM' VE 'AMCA'

Ticari bir gemiyle özel bir teknenin hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde temas etmesiyle iki deniz aracı arasında yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının gerçekleştiğinin değerlendirildiğini belirten savcılık, bu değerlendirmenin ardından kovalamacanın başladığını ifade etti. Ekiplerin yatta uyuşturucu madde bulamadığı ve denize atıldığı yönünde düşüncenin hakim olması üzerine denizde aramaların başladığı kaydedilen iddianamede, balıkçıların yaptığı ihbarla üzerinde çuvallar içinde kardan adam anlamında 'snowman' ve amca anlamına gelen 'uncle' yazılı uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği aktarıldı. Görüntü kayıtlarında ise yattan denize bir şeyler atıldığının belli olduğu kaydedildi.