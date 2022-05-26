Fil’m Hafızası ve Ferit Karahan ile “Keşfetmenin Keyfi!”ne varılacak yeni bir Tematik Gece daveti

İlk uzun metrajlı filmi Cennetten Kovulmak ile 50. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görülen Ferit Karahan, son filmi Okul Tıraşı ile Altın Portakal'da en iyi film, en iyi kurgu ve en iyi senaryo olmak üzere üç adet ödülü kazanmış ve Okul Tıraşı ile uluslararası festivallerde de adından söz ettirmiştir. Sinema hayatına gazetelerde film eleştirmenliğiyle başlayan Karahan, senarist, yapımcı ve aynı zamanda yönetmendir.

Şehrin en uzun soluklu bağımsız sinema etkinliği Tematik Gece'de sinemaseverler çocukluk temasında özel olarak seçilmiş, festivallerden ödül ve övgüler ile dönen 6 kısa film izleyip, Ferit Karahan'ın bu kısa filmler üzerine yorumlarını dinleyip ve yönetmenin sinematografisine dair yapılacak söyleşiye katılabilecekler. "Keşfetmenin Keyfi"ne varmak isteyen sinemaseverler Fil'm Hafızası web sitesi üzerinden ücretsiz rezervasyon yaptırarak etkinlikte yerlerini ayırtabilir. Etkinlik rezervasyonlu ve sınırlı kontenjanlıdır.

Program Akışı:

19.30 Kapı Açılış

19.45 Kısa Film Seçkisi (Bölüm 1)

20.45 Ara

21.00 Ferit Karahan'la Söyleşi

21.45 Kısa Film Seçkisi (Bölüm 2)

22.10 Kapanış