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Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:25 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:31

Film sahnelerini aratmadı! Böyle kaçtılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Film sahnelerini aratmadı! Böyle kaçtılar

İstanbul’da polislerin “Dur” ihtarına uymayan ve silah çekerek kaçmaya başlayan iki kişi film sahnelerini aratmayan bir kovalamacayla yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'un Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan uygulama noktasında bir araç durumundan şüphelenilerek polisler tarafından durdurulmak istendi. Araç içerisinde bulunan şüpheliler "Dur" ihtarına uymadı ve polislere silah göstererek kaçmaya başladı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kovalamacayla yapılan takip sonucunda şüpheliler G.A. ve Ö.A. silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. G.A. isimli şüphelinin 17, Ö.A. isimli şüphelinin ise yedi suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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Film sahnelerini aratmadı! Böyle kaçtılar
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