Film sahnelerini aratmayan görüntüler yaşandı! Polisten kaçtı, marketin duvarına çarptı

Polis, sürücü F.M. ile yanındakilerden M.T.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Kaçmaya çalışan H.Ç. ise havaya ateş açılarak yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şüphelilerden H.Ç.'nin 'Mala zarar verme' suçundan arandığı belirlendi. Üç kişinin sorgusu sürüyor.