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Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:30 Son Güncelleme: 17.10.2022 11:33

Film sahnelerini aratmayan görüntüler yaşandı! Polisten kaçtı, marketin duvarına çarptı

Adana'da ‘Dur’ ihtarına uymayıp polisten kaçan sürücünün kullandığı araç marketin duvarına çarptı. Polis sürücü F.M. ile yanındakilerden M.T.’yi araçta, H.Ç.’yi ise yaya olarak kaçmaya çalışırken yakaladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Film sahnelerini aratmayan görüntüler yaşandı! Polisten kaçtı, marketin duvarına çarptı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde 15 Ekim gecesi meydana gelen olayda Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında plakasız bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçtı. Sürücü aracıyla sokağı dönerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve bir marketin duvarına çarptı.

Polis, sürücü F.M. ile yanındakilerden M.T.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Kaçmaya çalışan H.Ç. ise havaya ateş açılarak yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şüphelilerden H.Ç.'nin 'Mala zarar verme' suçundan arandığı belirlendi. Üç kişinin sorgusu sürüyor.

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Film sahnelerini aratmayan görüntüler yaşandı! Polisten kaçtı, marketin duvarına çarptı
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