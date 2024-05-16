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Giriş Tarihi: 16.5.2024 14:03 Son Güncelleme: 16.5.2024 14:40

Film seti malzemelerinin bulunduğu depo yandı

Şişli'de dizi ve film ekipmanların bulunduğu depoda yangın çıktı. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken yanan deponun hemen üstünde bulunan güzellik salonu işletmecisi işlerinde hamile 'Minnoş" isimli kedisi kaldı diye gözyaşı döktü. Kedinin işlerinden çıktığını öğrenince rahatladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Film seti malzemelerinin bulunduğu depo yandı

İstanbul Şişli Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Gürsel Sokak içindeki 7 katlı binanın bodrum katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangının çıktığı alanın dizi ve film ekibinin set malzemelerinin bulunduğu depo olduğu belirtildi. Yangın başladıktan he.en sonra binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Fakat yangının başladığı deponun hemen üzerinde bulunan Güzellik salonunun sahibi Döndü Gözde işlerinde hamile kedisi 'Minnoş'un kaldığını belirterek gözyaşına boğuldu. Söndürme çalışmaları devam ederken dumana rağmen işlerine girip kedisini kontrol etti. Kedinin çıktığını öğrenince rahatladı.

Binadan tahliye edilen Hatice Şahin ise yangının gündüz çıkmasına şükrettiğim gece çıkması halinde binada çok yaşlı insanın olmasından dolayı felaket yaşanabileceğini söyledi.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldılar.

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Film seti malzemelerinin bulunduğu depo yandı
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