Film seti malzemelerinin bulunduğu depo yandı

İstanbul Şişli Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Gürsel Sokak içindeki 7 katlı binanın bodrum katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangının çıktığı alanın dizi ve film ekibinin set malzemelerinin bulunduğu depo olduğu belirtildi. Yangın başladıktan he.en sonra binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Fakat yangının başladığı deponun hemen üzerinde bulunan Güzellik salonunun sahibi Döndü Gözde işlerinde hamile kedisi 'Minnoş'un kaldığını belirterek gözyaşına boğuldu. Söndürme çalışmaları devam ederken dumana rağmen işlerine girip kedisini kontrol etti. Kedinin çıktığını öğrenince rahatladı.

Binadan tahliye edilen Hatice Şahin ise yangının gündüz çıkmasına şükrettiğim gece çıkması halinde binada çok yaşlı insanın olmasından dolayı felaket yaşanabileceğini söyledi.

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldılar.