Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü

“Koptum Bu Hayattan” filminde uyuşturucudan ölen genci oynayan 19 yaşındaki Ayhan Akgün’ün cansız bedeni bulundu. Akgün’ün aşırı dozdan yaşamını yitirdiği öne sürüldü
Antalya'da, uyuşturucunun zararlarını anlatan "Koptum Bu Hayattan" adlı filmde rolü gereği uyuşturucudan ölen Ayhan Akgün (19), film vizyona girmeden ölü olarak bulundu. Olay, 2 hafta önce Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Akgün'den haber alamayan arkadaşları, kaldıkları binanın kalorifer dairesinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Akgün'ün yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz gencin aşırı doz uyuşturucudan öldüğü öne sürüldü. "Koptum Bu Hayattan" adlı sinema filminde uyuşturucu bağımlısı genci oynayan Akgün, senaryo gereği ailesi ve arkadaşlarına veda mektubu yazdıktan sonra uyuşturucudan hayatını kaybetmişti. Filmdeki rolüne benzer şekilde yaşamını yitiren Akgün'ün rol arkadaşları da yasa boğuldu. Filmin yönetmeni Nihat Arslan, "Senaryo gereği gencimiz ailesine ve arkadaşlarına uyuşturucunun pençesinden kurtulamadığını, bu nedenle de ölümü seçtiğini ifade etmişti. Pandemiden dolayı filmin gösterimini ertelemiştik. Önümüzdeki günlerde filmi vizyona koymak için çalışma yaparken bu acı haberi aldık" dedi.