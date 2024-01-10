Haberler Yaşam Haberleri Filmleri aratmayacak bir hikâye 26 yıl sonra babasına canlı yayında kavuştu
Giriş Tarihi: 10.1.2024 12:02 Son Güncelleme: 10.1.2024 12:21

Filmleri aratmayacak bir hikâye 26 yıl sonra babasına canlı yayında kavuştu

İstanbul’da babasının öldüğünü bilerek 26 yıl boyunca baba hasreti çeken Özgür Burcu, ATV’de yayınlanan Esra Erol programında tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan babasına kavuştu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Filmleri aratmayacak bir hikâye 26 yıl sonra babasına canlı yayında kavuştu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 26 yaşındaki Özgür Burcu, babasını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. İstanbul'da 2 yıl önce annesinin vefat ettiğini ve babasını öldü bildiğini söyleyen Özgür Burcu, "Kimsem kalmadı, annemi kaybettim. Yıllarca babamı öldü bildim. Annem, babama öldüğümü söylemiş. Babam benim hayatta olduğumu bilmiyormuş. Hiç görmedim ve babama kavuşmak istiyorum" dedi. Hayat hikâyesiyle herkesi gözyaşlarına boğan Özgür'e güzel haber ATV'de yayınlanan Esra Erol'dan geldi. Baba Ramazan Akın'ı Esra Erol buldu. Baba Ramazan Akın'ı kısa süre içerisinde bulan Esra Erol, Özgür Burcu'ya babasının 2012 yılında felç geçirdiğini bu sebeple konuşmakta ve yürümekte zorlandığını söyleyerek stüdyoya davet etti.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen baba Ramazan Akın'ın tekerlekli sandalye ile geldiği canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğarken, 26 yıllık hasret son buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meral Akşener: Biz CHP'ye yancılık için mi parti kurduk?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
"Savaş ilanı olarak kabul ediyorum" demişti.. İYİ Parti'den İstanbul ve Ankara kararı
Komünist başkan kırdan kente inemez mi?
Adana’nın kayıp beş yılı
Troller saldırdığına göre doğru yolda...
Sıra geldi Ankara’ya
Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan dört dörtlük galibiyet! Kara Kartal, deplasmanda Rizespor’u rahat geçti…
İstanbul’da metrobüs arızalandı seferler aksadı! İşe giden vatandaşlar isyan etti!
Dönemin ruhuna girebilmek için demir bile dövdük
ARKADAŞINA GÖNDER
Filmleri aratmayacak bir hikâye 26 yıl sonra babasına canlı yayında kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA