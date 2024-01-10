Filmleri aratmayacak bir hikâye 26 yıl sonra babasına canlı yayında kavuştu

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 26 yaşındaki Özgür Burcu, babasını bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. İstanbul'da 2 yıl önce annesinin vefat ettiğini ve babasını öldü bildiğini söyleyen Özgür Burcu, "Kimsem kalmadı, annemi kaybettim. Yıllarca babamı öldü bildim. Annem, babama öldüğümü söylemiş. Babam benim hayatta olduğumu bilmiyormuş. Hiç görmedim ve babama kavuşmak istiyorum" dedi. Hayat hikâyesiyle herkesi gözyaşlarına boğan Özgür'e güzel haber ATV'de yayınlanan Esra Erol'dan geldi. Baba Ramazan Akın'ı Esra Erol buldu. Baba Ramazan Akın'ı kısa süre içerisinde bulan Esra Erol, Özgür Burcu'ya babasının 2012 yılında felç geçirdiğini bu sebeple konuşmakta ve yürümekte zorlandığını söyleyerek stüdyoya davet etti.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen baba Ramazan Akın'ın tekerlekli sandalye ile geldiği canlı yayında buluşan baba oğul herkesi gözyaşlarına boğarken, 26 yıllık hasret son buldu.