Adana’da filmleri aratmayan operasyonda yakalanan şüpheliden 3’ü tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 2'si cinayet olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan Özgür K.'nın (37) saklandığı adresi tespit etti. Zanlının tavuk çiftliğinde 5 arkadaşıyla birlikte bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçen polis, Yenidam Mahallesi'ndeki söz konusu adrese 3 Ocak'ta baskın düzenledi. Önce evin etrafı sarıldı; ardından da özel tim zırhlı araçla çiftlik kapısını kırıp içeri girdi.
VURULARAK YAKALANDI
Baskını fark eden Özgür K., tek katlı evin çatısına çıkıp kaçmak isterken, polisin 'Dur' ihtarına da uymadı. Ekiplere silah doğrultan zanlı; bunun üzerine vuruldu. Çatıdan yere düşen şüpheli, hastaneye kaldırıldı. Söz konusu operasyonda çiftlikte bulunan Muhammed Veysi A., Abdullah K., Hasan E., Hüseyin E. ve Ozan Z. de gözaltına alındı. Çiftlik evinde yapılan aramalarda da; 4 adet ruhsatsız silah, bunlara ait 160 adet mermi, bir çelik yelek, zanlıların yapacakları eylemlerde kullanacakları değerlendirilen 4 motor kaskı, 4 kar maskesi ve 4 eldiven ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten öldürme', 'tehdit', 'hakaret', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak' ve 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan Özgür K. ile birlikte 'kasten öldürme' suçundan aran Ozan Z. ve 'uyuşturucu ticareti'nden 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan E., tutuklandı.