Adana’da filmleri aratmayan operasyonda yakalanan şüpheliden 3’ü tutuklandı





VURULARAK YAKALANDI

Baskını fark eden Özgür K., tek katlı evin çatısına çıkıp kaçmak isterken, polisin 'Dur' ihtarına da uymadı. Ekiplere silah doğrultan zanlı; bunun üzerine vuruldu. Çatıdan yere düşen şüpheli, hastaneye kaldırıldı. Söz konusu operasyonda çiftlikte bulunan Muhammed Veysi A., Abdullah K., Hasan E., Hüseyin E. ve Ozan Z. de gözaltına alındı. Çiftlik evinde yapılan aramalarda da; 4 adet ruhsatsız silah, bunlara ait 160 adet mermi, bir çelik yelek, zanlıların yapacakları eylemlerde kullanacakları değerlendirilen 4 motor kaskı, 4 kar maskesi ve 4 eldiven ile uyuşturucu hap ele geçirildi.