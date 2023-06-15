Depremzede çocukların go-kart hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde Hatay'daki evleri yıkılan depremzede çocuklar, aileleriyle birlikte Adana'da yerleşti. Depremzede çocuklar sosyal medya üzerinden Türkiye'nin ilk ve tek kadın hobi karting pist denetmeni olan pilot Şendağ Öztoprak'ı görüp videolarını izledi. Çocuklar Şendağ ablaları gibi go-kart sürmek istedi. Depremzede çocuklar İlayda Yolcu (17), Elisa Yılmaz (15), Yakup Metin (13), Danyel Yolcu (12), Ali Eren Kaya (10) ve Mehmet Dora Yeniaras (10) sosyal medya üzerinden Öztoprak'a mesaj atarak ulaştı. Öztoprak, çocukların bu isteklerini kırmayarak Adana'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük karting pistlerinden olan piste çocukları götürdü. Depremzede çocuklara eğitim veren Öztoprak, daha sonra çocuklarla birlikte pistte tur attı. Öztoprak, "Umarım herkes depremzede çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çaba gösterir" dedi.