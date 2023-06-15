Haberler Yaşam Haberleri Depremzede çocukların go-kart hayali gerçek oldu
Giriş Tarihi: 16.6.2023

Depremzede çocukların go-kart hayali gerçek oldu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Depremzede çocukların go-kart hayali gerçek oldu
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde Hatay'daki evleri yıkılan depremzede çocuklar, aileleriyle birlikte Adana'da yerleşti. Depremzede çocuklar sosyal medya üzerinden Türkiye'nin ilk ve tek kadın hobi karting pist denetmeni olan pilot Şendağ Öztoprak'ı görüp videolarını izledi. Çocuklar Şendağ ablaları gibi go-kart sürmek istedi. Depremzede çocuklar İlayda Yolcu (17), Elisa Yılmaz (15), Yakup Metin (13), Danyel Yolcu (12), Ali Eren Kaya (10) ve Mehmet Dora Yeniaras (10) sosyal medya üzerinden Öztoprak'a mesaj atarak ulaştı. Öztoprak, çocukların bu isteklerini kırmayarak Adana'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük karting pistlerinden olan piste çocukları götürdü. Depremzede çocuklara eğitim veren Öztoprak, daha sonra çocuklarla birlikte pistte tur attı. Öztoprak, "Umarım herkes depremzede çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çaba gösterir" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
Darbeci Albay Uzay Şahin yakalandı
SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ROKETSAN duyurdu: Yüksek koruma, çoklu vuruş! Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi
Atilla Taş’a 4 yıl 11 ay hapis talebi
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede çocukların go-kart hayali gerçek oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA