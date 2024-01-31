’Filozof Ramazan’ öldürüldü! Bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin’in cinayeti araştırılıyor

Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Çevresinden 'deli' damgası yiyen Filozof Ramazan, hiç kimseyi umursamadan araştırmalarına yıllar boyunca devam etmişti. Küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başlayan Filozof Ramazan adeta Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

CAMLARDAKİ KAN İZLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Öğlen saatlerinde emniyet güçlerine Ramazan Pişkin'in eczacı komşusu tarafından yapılan ihbara göre Ramazan Pişkin'e ait çay ocağının içerisinin boş olduğunun ancak camlarda kaz izlerinin bulunduğu ifade edildi. İhbar sonra olay yerine polis ekipleri gelerek inceleme başlatıldı.

CİNAYETİN FAİLİ ARANIYOR

Çay ocağı içerisinde yapılan incelemede Ramazan Pişkin'in bıçakla öldürüldüğü kaydedildi. Cinayetin aydınlatılması amacıyla çevrede bulunan kamera kayıtları inceleme altına alındı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.