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Giriş Tarihi: 27.7.2024

Filyos, Ege ve Akdeniz’in alternatifi oldu

Filyos, Ege ve Akdeniz’in alternatifi oldu
Zonguldak'ın tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra, 170 kilometre açıkta çıkarılan doğalgazın ülke ekonomisine kazandırıldığı Filyos beldesi, Akdeniz ve Ege'ye alternatif bir rota haline geldi. Ziyaretçiler, 2 bin 700 yıllık kaleden beldenin doğal güzelliklerini kuşbakışı seyrediyor. Karadeniz kıyısında modern yapılaşmanın dokunmadığı tek antik kent olan Filyos beldesi, 2 bin 700 yıllık tarihi kalesiyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin karaya çıkarıldığı ve Türkiye'nin üçüncü büyük limanının yer aldığı belde, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle tatilcilerin gözdesi haline geldi. Filyos'ta tatilci yoğunluğu da yaşanmaya başladı. Belde hafta sonları 10 bine yakın, yerli ve yabancı turist ağırlıyor. İHA
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Filyos, Ege ve Akdeniz’in alternatifi oldu
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