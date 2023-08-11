Filyos limanında ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos liman şantiyesinde çalışan Okan Y'i göremeyen iş arkadaşları durumu çalıştıkları yere bildirdi.
Dinlenmek için bulunduğu prefabrik biçimindeki konteyner içinde Okan Y. yerde hareketsiz şekilde iş arkadaşları tarafından görüldü. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı müdahale sonucunda Okan Y.'nin öldüğü tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından liman işçisi Okan Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.