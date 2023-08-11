Haberler Yaşam Haberleri Filyos limanında ölü bulundu
Giriş Tarihi: 11.8.2023 11:09 Son Güncelleme: 11.8.2023 11:25

Filyos limanında ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos liman şantiyesinde işçi olarak çalışan bir kişi ölü olarak bulundu.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Filyos limanında ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos liman şantiyesinde çalışan Okan Y'i göremeyen iş arkadaşları durumu çalıştıkları yere bildirdi.

Dinlenmek için bulunduğu prefabrik biçimindeki konteyner içinde Okan Y. yerde hareketsiz şekilde iş arkadaşları tarafından görüldü. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı müdahale sonucunda Okan Y.'nin öldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından liman işçisi Okan Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı
Son dakika! Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye 'Yerel Seçim' çağrısı: Ülke hayrına komşu olalım
SON DAKİKA DEPREM | Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
O komutan...
Arzu Sabancı’ya samimi olarak soruyorum
Tek kişilik kamuoyu
İki elimi kesseler ve kalemi dişlerimle tutmak zorunda kalsam da, yine müzik bestelemeye devam edeceğim" sözünün sahibi besteci kimdir?
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, İstanbul’da avantajı aldı! Kanarya, Maribor’u 3 golle yendi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Filyos limanında ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA