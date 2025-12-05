Haberler Yaşam Haberleri FİNAL HEYECANI! MasterChef ikinci finalisti kim oldu? 5 Aralık 2025 MasterChef'te kaşığı kim aldı?
Giriş Tarihi: 5.12.2025 23:18

MasterChef Türkiye 2025'te büyük finale adım adım yaklaşılırken, ilk finalisti belirleyen kritik mücadelenin ardından gözler bu akşamki (5 Aralık Cuma) 2. finalist turuna çevrildi. Kalan adaylar, şeflerin önderliğinde son ve en zorlu tabağını yaparak ikinci finalist unvanını ve şeflerin onurlandırdığı kaşığı kazanmak için mücadele ediyor. Peki, TV8 ile MasterChef ikinci finalisti kim oldu, kaşığı kim aldı?

Uzun ve zorlu bir maratonun ardından MasterChef Türkiye'de finale sadece bir adım kaldı. Dün gece ilk finalisti belirleyen nefes kesen yarışın ardından, bu akşam kalan üç iddialı isim, hayallerine giden yoldaki son engeli aşmaya çalışıyor. Bu turda başarılı olan yarışmacı, sadece finale adını yazdırmakla kalmayacak, aynı zamanda altın kupa için de aday olacak.

MASTERCHEF'TE 2. FİNALİST YARIŞI

Masterchef 2025 finali için geri sayım başlarken ilk finalistin belirlenmesi ardından finalin adını tamamlayacak 2. isim bugünkü zorlu yarışla belli oluyor. Yaratıcılık tabağı çıkaran yarışmacılardan biri bugün kaşık alıyor.

MASTERCHEF'TE KAŞIĞI KİM ALDI?

İlk finalist biletini alan ve şeflerin kaşık attığı Özkan'dan sonra bu turda bir yarışmacı daha şeflerden kaşık alıyor. Hakan, Çağatay ve Sezer finalist olmak için yarışıyor.

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te 2. finalist henüz belli olmadı.

