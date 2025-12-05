FİNAL HEYECANI! MasterChef ikinci finalisti kim oldu? 5 Aralık 2025 MasterChef’te kaşığı kim aldı?

Uzun ve zorlu bir maratonun ardından MasterChef Türkiye'de finale sadece bir adım kaldı. Dün gece ilk finalisti belirleyen nefes kesen yarışın ardından, bu akşam kalan üç iddialı isim, hayallerine giden yoldaki son engeli aşmaya çalışıyor. Bu turda başarılı olan yarışmacı, sadece finale adını yazdırmakla kalmayacak, aynı zamanda altın kupa için de aday olacak.