Final maçında meşaleleri taraftara ulaştıran 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da Sakaryaspor-Bodrum FK arasında oynan Trendyol 1.Lig Play-Off final maçında sahaya atılan meşaleleri taraftarlara ulaştıran 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken meşaleleri stadyuma sokan Sakaryaspor malzeme sorumlusu O.K.'nin de Sakarya'da ifadesi alınacağı öğrenildi.

BİTİGEN MAÇI DURDURDU

Trendyol 1.Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK ,Yeni Adana Stadyumda 30 Mayıs'ta karşılaştı. Play-off final maçının 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırdı. Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlattı. Sakaryaspor'u normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup eden Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

ÇANTALARI MALZEMECİ SOKMUŞ

Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri maçtan sonra yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlattı. Polis, içinde çok sayıda meşale, sis-duman, torpil gibi yanıcı ve yakıcı madde bulunan 2 adet çantanın stadyuma Sakaryaspor malzeme sorumlusu O.K. tarafından getirildiği daha sonra Sakaryaspor soyunma odası girişinde stat reklam panosu görevlileri N.S. ile H.A.'ya teslim ettiğini tespit etti.

REKLAM PANOLARININ ALTINA SAKLAMIŞLAR

Şüphelilerin malzemeciden aldıkları çantaları maraton tribününde bulunan reklam panolarının altına sakladığı tespit edildi. Polis, savcılıktan aldığı talimat sonrası, '6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Madde' kapsamında çantaları reklam panosu altına saklayan N.S. ve H.A, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan malzeme sorumlusu O.K.'nin de Sakarya'da ifadesi alınacağı öğrenildi.