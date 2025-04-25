Haberler Yaşam Haberleri FİNALİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU! Ziraat Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.4.2025 19:34

FİNALİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU! Ziraat Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi ise Göztepe’yi saf dışı bırakarak tarihinde 17. kez finale çıkma başarısı gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu, dev finalin hangi statta oynanacağını da duyurdu. Peki, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayımlanacak? İşte tüm detaylar…

FİNALİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU! Ziraat Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı, Trabzonspor'un Göztepe karşısında elde ettiği galibiyetle yeniden gündeme taşındı. Karadeniz temsilcisi, finalde Konyaspor'u 5-1'lik skorla eleyen Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler şimdi, dev finalin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Galatasaray – Trabzonspor Türkiye Kupası finaline dair detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 saat Çarşamba günü saat 20.45'te düzenlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NEREDE?

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre iki kulübün ortak kararıyla 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacağı duyuruldu.

GALATASARAY-TRABZONSPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ekranları üzerinden yayınlanıyor.

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FİNALİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU! Ziraat Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda?
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