FİNALİN YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU! Ziraat Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı, Trabzonspor'un Göztepe karşısında elde ettiği galibiyetle yeniden gündeme taşındı. Karadeniz temsilcisi, finalde Konyaspor'u 5-1'lik skorla eleyen Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler şimdi, dev finalin ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Galatasaray – Trabzonspor Türkiye Kupası finaline dair detaylar...