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Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:04 Son Güncelleme: 1.9.2022 12:40

“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi…

İstanbul’un sekiz ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütünün “Finans Hücresi” çökertildi. 11 kişi, bölücü terör örgütüne aktarılması planlanan paralarla yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın "Finans Hücresi'ni" deşifre etti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tespitlerin ardından operasyonun düğmesine bastı.

"Finans Hücresi" paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi | Video


Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'un 8 ilçesinde 15 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 11 kişi, bölücü terör örgütüne aktarılması planlanan paralarla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, 225 bin lira, beş bin 980 euro ve 620 dolar ele geçirildi. Dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dört kişi sınır dışı edildi. Bir kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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“Finans Hücresi” paralarla çökertildi! Bölücü terör örgütüne aktarılamadan ele geçirildi…
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