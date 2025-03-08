Finans sektöründe kalpazanları bitirecek yapay zeka dönemi başladı

Uzmanlara göre finans sektörünün yapay zekaya yönelmesindeki temel nedeni geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı müşteri kaybı sorununa çözüm getirmesi oluşturuyor. Ayrıca yapay zeka destekli sistemlerle müşterilerin ödeme alışkanlıkları, ne sıklıkla şikayette bulundukları ve sosyal medya etkileşimleri gibi çeşitli faktörler de değerlendirilerek kayıp riski hesaplanabiliyor.

YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Rutgers Üniversitesi Matematiksel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Şener Alptekin yapay zeka tabanlı sistemlerin finansal kuruluşlar için sunduğu avantajlara dikkat çekerek, "Veri akışıyla çalışan bu sistemler, müşteri davranışlarındaki ani değişimi anında yakalayabiliyor. Bu, finansal kuruluşlar bulunmaz nimet denilebilir çünkü müşteri kaybını önlemede devrim niteliğinde bir adım" dedi.

BİZ DE PROJE HAZIRLADIK

Kıdemli Ürün Yöneticisi Merve Özkurt Baş ise bu konuda bir proje geliştirdiklerini açıkladı. ABD için geliştirdikleri yapay zeka modelinin dünyanın her yerinde model olarak kullanılabilecek bir finans modeli olduğunu söyleyen Baş, şunları kaydetti:"Bu model yalnızca geçmiş veriye dayalı analiz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterinin anlık etkileşimlerini, sosyal medya aktivitelerini ve finansal alışkanlıklarını gerçek zamanlı işleyerek kayıp riskini minimuma indiriyor. Bu proaktif yaklaşım, finans sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırıyor."

KALPAZANLIK DA DOLANDIRICILIK DA BİTECEK

Baş, yapay zekanın finans sektöründe dolandırıcılık ve kalpazanlık gibi büyük riskleri de sona erdirebileceğini söyleyerek şunları kaydetti: "Finans sektöründe yapay zeka, dolandırıcılıkla mücadelede kritik bir rol oynuyor. Büyük miktarda veriyi analiz ederek dolandırıcılık girişimlerini tespit etmede insan yeteneklerinin çok ötesinde bir hız ve doğruluk sunuyor. AI destekli sistemler sayesinde bankalar, ödeme şirketleri ve diğer finansal kurumlar sahtekârlık riskini minimize ederken, müşteri deneyimini de olumsuz etkilemeden güvenliği artırabiliyor. Ayrıca fiziksel paraların güvenlik özelliklerini geliştirmek için de yapay zeka kullanılacağından, gelecekte sahte para üretmek giderek zorlaşacaktır. Genel olarak, devletlerin ve finans kurumlarının yapay zeka destekli tespit sistemlerine yatırım yapması sahte paranın hızla yakalanmasını sağlayacaktır." Dedi.