Finanskent halı sahası açıldı

"BAŞKAN DENİZ KÖKEN ÇOCUKLARA VE GENÇLERE VERDİĞİ ÖNEMİ GÖSTERDİ"
Site Yönetim Kurulu adına konuşan Melih Midilliç ise siteye halı sahayı kazandıran Başkan Deniz Köken'e teşekkür ederek "Biz site yönetimi olarak bundan altı ay kadar önce Deniz beyle toplantı yapmıştık. Çocuklara ve gençlere spora verdiği önemi kendisi özellikle belirtmişti. Ben de çocukların ve gençlerin spor yapmasını çok önemsiyorum. Kendisi bu konudaki titizliğini gösterdi. Alanı gösterin ben her yaparım dedi. Biz de yamuk yumuk, yokuş yukarı, olmayacak bir alanı gösterdik ama sağolsun Eyüpsultan Belediyesi
ve bizim çalışanlarımız çok güzel bir sinerji yakaladılar bu alanı çok güzel bir sahaya dönüştürdüler. Bütün çocuklarımız burada top oynuyor ve her top oynadığımızda da dua ediyoruz ve mutlu oluyoruz" dedi.
Konuşmaların ve kurdela kesiminin ardından Başkan Deniz Köken, açılışa katılan gençler ve çocuklarla futbol oynayarak şut çekti.