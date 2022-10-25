Haberler Yaşam Haberleri Fincancı’ya tepkiler sürüyor! Türk hekimleri kurtuluş harekatını başlatıyor
Giriş Tarihi: 25.10.2022 11:24 Son Güncelleme: 25.10.2022 12:10

Fincancı’ya tepkiler sürüyor! Türk hekimleri kurtuluş harekatını başlatıyor

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne attığı çirkin iftira ve karalamalara karşı tavır almak amacıyla, Anadolu Tabip Odaları Başkan ve temsilcileri ‘acil’ çağrısıyla Aksaray’da bir araya geldi. Fincancı ve yönetim kurulu üyelerini istifaya davet eden Aksaray Tabip Odası Başkanı Rıfkı Karabatak, “Hekimlik mesleğini eli kanlı terör örgütü ile adeta yan yana getirme emellerine asla izin vermeyeceğimizi bilinmesini bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Fincancı’ya tepkiler sürüyor! Türk hekimleri kurtuluş harekatını başlatıyor

Terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'kimyasal silah' kullandığı yalanını söyleyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler sürüyor. Anadolu Tabip Odaları Başkan ve temsilcileri, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Milliyetçi Hekimler Derneği 'acil' çağrısıyla Aksaray'da bir araya geldi.

'HEKİMLİK MESLEĞİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE YAN YANA GETİRMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Heyet adına konuşan Aksaray Tabip Odası Başkanı Rıfkı Karabatak, "Türk Tabipleri birliği Merkez Konseyi başkanı ve yönetim kurulu üyelerini derhal istifa etmesini, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü yüreğinde hisseden her Türk Hekiminin, Türk Tabipler Birliği mevcut merkez konseyini, tüm iletişim araçlarını kullanarak, istifa etmeye davet etmelerini, Tüm hekimlerimizin Türk Tabip odalarına üye olmaya ve odalarına sahip çıkarak, hem ülkemiz üzerine, hem de tüm hekimler üzerine oynanan bu kirli oyunları bertaraf etmelerini, Kendilerini 'insan hakları sözde savunucusu' gibi ilan ederek, Türk hekimlerinin adeta zekasıyla dalga geçmelerini , ülkemiz üzerine dış güçlerle el ele vererek oynanan her türlü kirli oyunu gördüğümüzü , hekimlik mesleğini eli kanlı terör örgütü ile adeta yanyana getirme emellerine asla izin vermeyeceğimizi bilinmesini bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

Karabatak, Türk Tabipler Birliğini özgürlüğüne kavuşturmayı amaçlayan bu kutlu yürüyüşün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkemizin kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'dan başlatılacağını, milli mücadele rotası izlenerek daha sonra sırasıyla Amasya, Sivas ve Erzurum toplantılarıyla devam edeceğini söyledi.

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Fincancı’ya tepkiler sürüyor! Türk hekimleri kurtuluş harekatını başlatıyor
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