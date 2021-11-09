Fındık bahçesindeki kuzen cinayetinde yasak aşk iddiası

Kocaeli Kandıra İlçesi Ballar Mahallesinde Pazar günü sabah 08:00 sularına dolaşmakta olan bir bölge sakini, fındık tarlası içerisinde bir kişini hareketsiz halde yattığını gördü. Yerde yatan kişinin yanına yaklaştığında, üzerinde kan olduğunu fark eden vatandaş hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede 112 sağlık ekibi ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sonradan adının Ali Kemal Bayır olduğu öğrenilen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde Jandarma Ekiplerinin yapmışi olduğu detaylı incelemeler sonrasında, Bayır'ın cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili yapmış olduğu incelemeler ve telefon kayıtlarının incelenmesi ardından, Bayır'ın kuzeni olan Özgür Bayraktar'ı gözaltına aldı.

YASAK AŞK İDDİASI

Jandarma'da sorgusu tamamlanan ve önceki gün akşam saatlerinde adli merciilere sevk edilen Özgür Bayraktar tutuklandı. Öte yandan tutuklanan cinayet zanlısının, eşi ile kuzeni Kemal Bayır arasında telefon mesajlarına bakarak ilişkileri olduğundan şüphelendiği ve bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü.