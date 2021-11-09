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Giriş Tarihi: 9.11.2021 12:36 Son Güncelleme: 9.11.2021 13:19

Fındık bahçesindeki kuzen cinayetinde yasak aşk iddiası

ABBAS ÇAKAR
Fındık bahçesindeki kuzen cinayetinde yasak aşk iddiası

Kocaeli Kandıra İlçesinde, bir fındık tarlasında,bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Ali Kemal Bayır'ın (44) cinayeti ile ilgili,, Jandarma Ekipleri, kuzeni Özgür Bayraktar’ı gözaltına aldı. Kuzenini eşi ile ilişkisi bulunduğu şüphesi ile öldürdüğünü iddia eden zanlı tutuklandı. Katil zanlısı, eşi ve kuzeni arasında ilişki olduğunu ileri sürdü.

Kocaeli Kandıra İlçesi Ballar Mahallesinde Pazar günü sabah 08:00 sularına dolaşmakta olan bir bölge sakini, fındık tarlası içerisinde bir kişini hareketsiz halde yattığını gördü. Yerde yatan kişinin yanına yaklaştığında, üzerinde kan olduğunu fark eden vatandaş hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede 112 sağlık ekibi ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sonradan adının Ali Kemal Bayır olduğu öğrenilen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde Jandarma Ekiplerinin yapmışi olduğu detaylı incelemeler sonrasında, Bayır'ın cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili yapmış olduğu incelemeler ve telefon kayıtlarının incelenmesi ardından, Bayır'ın kuzeni olan Özgür Bayraktar'ı gözaltına aldı.

YASAK AŞK İDDİASI

Jandarma'da sorgusu tamamlanan ve önceki gün akşam saatlerinde adli merciilere sevk edilen Özgür Bayraktar tutuklandı. Öte yandan tutuklanan cinayet zanlısının, eşi ile kuzeni Kemal Bayır arasında telefon mesajlarına bakarak ilişkileri olduğundan şüphelendiği ve bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü.

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Fındık bahçesindeki kuzen cinayetinde yasak aşk iddiası
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