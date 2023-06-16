Fındık operasyonunda 18 kişi adliyede

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen fındık alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında, savcılığın talimatları doğrultusunda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. "Rüşvet", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Nitelikli Hırsızlık", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Görevi Kötüye Kullanma" gibi iddialar ile gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü ifadeleri sonrası serbest kalırken, 18 şüpheli ise tamamlanan işlemleri sonrası sabah saatlerinde adli mercilere sevk edildi.