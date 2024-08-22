Fındık sepetiyle uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Trabzon'da ilçenin Kalegüney mahallesinde olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 54 yaşındaki Ayşe Karadeniz fındık bahçesinden topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru yola çıktı. Daha sonra birlikte fındık toplayan yakınları da yemek yemek için eve gitti. Evde Ayşe Karadeniz'i göremeyince aramaya çıktılar. Evlerine dönüş yolundaki patika yolda Ayşe Karadeniz'in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını gören yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karadeniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karadeniz'in cansız bedeni incelenmek üzere Adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.