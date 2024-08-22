Fındık sepetiyle uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Kalegüney Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Karadeniz (54) bahçesinden topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru yola çıktı. Birlikte fındık topladığı yakınları da bir süre sonra yemek yemek için eve gitti. Evde Ayşe Karadeniz'i göremeyince aramaya çıkan yakınları, patika yoldan eve dönerken sırtındaki sepetle birlikte uçuruma yuvarlandığını belirledi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Karadeniz'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.