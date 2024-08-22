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Giriş Tarihi: 23.8.2024

Fındık sepetiyle uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Fındık sepetiyle uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Kalegüney Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Karadeniz (54) bahçesinden topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru yola çıktı. Birlikte fındık topladığı yakınları da bir süre sonra yemek yemek için eve gitti. Evde Ayşe Karadeniz'i göremeyince aramaya çıkan yakınları, patika yoldan eve dönerken sırtındaki sepetle birlikte uçuruma yuvarlandığını belirledi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Karadeniz'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Fındık sepetiyle uçuruma yuvarlanan kadın hayatını kaybetti
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