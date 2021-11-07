Fındık tarlasında ceset bulundu!

Kocaeli Kandıra İlçesi Ballar Mahallesinde sabah 08:00 sularına dolaşmakta olan bir bölge sakini, fındık tarlası içerisinde bir kişini hareketsiz halde yattığını gördü. Yerde yatan kişinin yanına yaklaştığında, üzerinde kan olduğunu fark eden vatandaş hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede 112 sağlık ekibi ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sonradan adının Ali Kemal Bayır olduğu öğrenilen kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olay yerinde Jandarma Ekiplerinin yapmışi olduğu detaylı incelemeler sonrasında, Bayır'ın cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı.

Jandarma Bayır'ı öldüen kişi yada kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.