Fındık tarlasında ölü bulunmuştu: Kuzeni gözaltına alındı!

KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde Jandarma Ekiplerinin yapmışi olduğu detaylı incelemeler sonrasında, Bayır'ın cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili yapmış olduğu incelemeler ve telefon kayıtlarının incelenmesi ardından, Bayır'ın kuzeni olan Ö.B'yi gözaltına aldığı ve Jandarmada ki sorgusuna devam ediliği öğrenildi.