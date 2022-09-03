Fındık tozu dereyi kirletti

Karasu'nun Kuyumcullu Mahallesi'nde bulunan dereağzı bölgesi sakinleri, Karadeniz'e birleşen dereye atılan fındık tozlarından şikayetçi oldu. Bölgede balık lokantası işletmeciliği yapan İsmail Turhan, "Fındığını makinaya veren vatandaş, makinadan çıkan tozu dereye veriyor. Bu suda canlı hayvan da var. Çevreye de zarar veriyor, bize de zararı oluyor" dedi. Balık yemeye gelen turistlerin görüntüden rahatsız olduğunu da söyleyen Turhan, "Fotoğraf çekemiyorlar, rahatsız oluyorlar. Biz de mahcup oluyoruz. Üstelik dereden denize ulaşıyor tozlar. Vatandaş yüzüyor denizde. Tozun içinde mi yüzsünler? Doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz de çöpümüzü mü atalım dereye? Vatandaş biraz duyarlı olsun" şeklinde konuştu. Hayri Karadayı isimli vatandaş ise "Çevremizi temiz tutmalıyız. Buralar hepimizin yeri. Temiz tutmalıyız. Bu da her vatandaşın görevi" ifadelerine yer verdi. İHA