Fındık tüccarları denetlenecek

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla fındık hasat dönemi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda fındık üreticisinin mağdur olmaması için alınacak tedbirler konuşuldu. Düzce Valiliği Konuralp Bey Toplantı Salonunda Vali Selçuk Aslan yönetiminde "Fındık Hasat Dönemi" toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda fındık hasat sürecinde kantarda sayımların doğruluğu, kayıt dışı fındık tüccarlarının denetlenmesi ve üreticilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için alınacak tedbirler ele alındı.