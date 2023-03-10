Fındıkta istilacı böceğe karşı 30 bin ‘samuray arı’ üretiliyor



İstilacı böceğin yayılımının Türkiye'de devam ettiğini kaydeden Arslantürk, "Biyolojik mücadele fındıkla alakalı bütün bölgelerde yapılacak ama burada özellikle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ağırlıklı olacak çünkü en çok görüldüğü bölgeler buralar ama son yıllarda Batı Karadeniz'de de görülmeye başlandı. Haziran ayı başından itibaren 30 bin 'samuray arı', sahaya sürülecek. Umarım başarılı olur. Şu anda zaten gözlemleme devam ediyor. Bir hareketlilik varsa o harekete karşı farklı tedbirler alınıyor. Dünyada gidişata bakarsanız artık bundan sonraki dönemlerde biyolojik mücadele çok önem kazandı. Gerek insan sağlığı için gerekse doğadaki değişime bağlı olarak. Bu açıdan bakınca son derece yerinde alınmış doğru bir karar olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.