Fındıkta yüzü gülen köylü umreye gitti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı, yaklaşık 250 kişinin yaşadığı Kurşunlu Köyü sakinleri, 1990'a kadar yetiştirdikleri kaliteli çileklerle ün yaptı. O tarihten sonra ürün değiştiren köylüler, çilek tarlalarına fındık fidanları dikti. Büyüyen fidanlar yılda ortalama 50 ton fındık vermeye başladı. Bu yıl ise beklentilerinin çok üzerinde bir rekolteye ulaşan köylüler, 60 ton fındık yetiştirdi.Fındığın kilosunu da 45 liradan satan köylüler, iyi para kazanınca toplu halde umreye gitme kararı aldı. Muhtar Bilal Bayırlı'nın organizasyonuyla kafileler halinde umreye giden köylüler, hem şükür duası ediyor hem de ibadetlerini yerine getiriyor. Muhtar Bilal Bayırlı, "Marmara'da fındık yetişmez" diyenlere inat Bursa'da fındık üretmeyi başardıklarını söyleyerek, "Köyümüzden iki otobüs vatandaşımızı umreye gönderdik. Ayrıca 100 kişi de hac kurasına yazıldı. İnşallah önümüzdeki sezon da bereketli geçer" dedi.