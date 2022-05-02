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Giriş Tarihi: 2.5.2022 11:20 Son Güncelleme: 2.5.2022 11:42

Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen kazada bisikleti ile krikoya takıldıktan sonra yere düşen Rasıh Gökalp’in (82) üstünden motosikletin geçmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akıl almaz kaza Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. Bisikleti ile evine giden Gökalp, yol kenarında tekeri patlayan otomobilin krikosuna takılıp dengesini kaybederek yere düştü.

Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü | Video

Bu sırada yaşlı adamı karşıdan gelen A.C.A nin kullandığı plakasız motosiklet çarparak üstünden geçti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Rasıh Gökalp ambulans ile Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanı ardından jandarma soruşturma başlattı. Akıl almaz kazanın ardından babasını cenazesini alan rehber oğul Davut Gökalp yaşanan akıl almaz kazada babasını hayatını kaybetmesinin kendisini üzdüğünü söyledi. Babasını Hasyurt Mezarlığı'nda toprağa vereceklerini söyledi.

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Finike’de akıl almaz kaza: 1 ölü
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