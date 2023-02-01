Haberler Yaşam Haberleri Finike’ye 70 yıl aradan sonra kar yağdı
Giriş Tarihi: 2.2.2023

Finike’ye 70 yıl aradan sonra kar yağdı

Finike’ye 70 yıl aradan sonra kar yağdı
Antalya'nın Finike ilçesine, dün sabah 70 yıl sonra kar yağdı. Kısa süren kar yağışı aralıklarla sürdü. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşan Finike- Demre yolu trafiğe kapandı. İlçenin 10 kilometre kadar üstündeki yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Alacabel Geçidi'ndeki kar kalınlığı 40 santime ulaştı.
Adana'nın Pozantı ve Aladağ ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
İstanbul, mevsimin ve yılın ilk karıyla tanıştı. Önceki gece lapa lapa kar yağan kentte, yüksek kesimler beyaza büründü.
Kocaeli, Düzce ve Sinop'un yüksek kesimleri de beyaza bürünürken, Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da kartpostallık görüntüler oluştu.
Bolu Dağı'nda da kar ve sis etkili oldu.
Bursa-İstanbul yolundaki Dürdane rampalarında, yoğunluk oluşunca ulaşım aksadı.
Kar yağışı, Doğu Anadolu'daki etkisini de sürdürüyor. Bitlis'te 5 gündür etkili olan yağışta, kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı. Araçlar kara gömüldü. Batman'da, minibüste mahsur kalan 15 kişi donmaktan son anda kurtarıldı. Hastalanan 4 kişi ise hastaneye ulaştırıldı.
Kar yağışı Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Ardahan, Şırnak, Bitlis, Muş, Van ve Hakkâri'de de etkili oldu. Çok sayıda yerleşim yerinin de yolu kapandı.

Erdoğan ÖZTÜRK- Ceren ÇALIŞKAN-Necdet ÇAKIRMustafa Kaya/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Acı haber geldi: İstanbul yolu kapandı!
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Afyonkarahisar Dinar'da korkutan deprem
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
Son dakika haberi: Galatasaray geriden geldi 3 puanı kaptı! Icardi yıldızlaştı Aslan güldü...
N’aber muhafazakâr
ARKADAŞINA GÖNDER
Finike’ye 70 yıl aradan sonra kar yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA