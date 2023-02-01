Finike’ye 70 yıl aradan sonra kar yağdı

Antalya'nın Finike ilçesine, dün sabah 70 yıl sonra kar yağdı. Kısa süren kar yağışı aralıklarla sürdü. Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşan Finike- Demre yolu trafiğe kapandı. İlçenin 10 kilometre kadar üstündeki yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Alacabel Geçidi'ndeki kar kalınlığı 40 santime ulaştı.Adana'nın Pozantı ve Aladağ ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü.İstanbul, mevsimin ve yılın ilk karıyla tanıştı. Önceki gece lapa lapa kar yağan kentte, yüksek kesimler beyaza büründü.Kocaeli, Düzce ve Sinop'un yüksek kesimleri de beyaza bürünürken, Çankırı, Çorum ve Kastamonu'da kartpostallık görüntüler oluştu.Bolu Dağı'nda da kar ve sis etkili oldu.Bursa-İstanbul yolundaki Dürdane rampalarında, yoğunluk oluşunca ulaşım aksadı.Kar yağışı, Doğu Anadolu'daki etkisini de sürdürüyor. Bitlis'te 5 gündür etkili olan yağışta, kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı. Araçlar kara gömüldü. Batman'da, minibüste mahsur kalan 15 kişi donmaktan son anda kurtarıldı. Hastalanan 4 kişi ise hastaneye ulaştırıldı.Kar yağışı Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli, Ardahan, Şırnak, Bitlis, Muş, Van ve Hakkâri'de de etkili oldu. Çok sayıda yerleşim yerinin de yolu kapandı.SABAH