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Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:07 Son Güncelleme: 25.10.2022 16:15

Finlandiya heyetleriyle görüşme sona erdi! Toplantı 6 saat sürdü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK mensuplarının iadesiyle ilgili görüşme yapmak üzere Ankara’ya gelen Finlandiya Adalet Bakanlığı heyeti ile görüşmeler sona erdi. Toplantıda; Adalet Bakanlığı, Finlandiya’dan iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında Türkiye’ye iade edilmesini talep etti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Finlandiya heyetleriyle görüşme sona erdi! Toplantı 6 saat sürdü

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıda Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. İki ülke Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki toplantı 6 saat sürdü.

Toplantıda Adalet Bakanlığı, Finlandiya'dan iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında Türkiye'ye iade edilmesini talep etti.

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Finlandiya heyetleriyle görüşme sona erdi! Toplantı 6 saat sürdü
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