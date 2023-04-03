Finlandiya’dan 49 yıl sonra gelen ‘vefa’ mektubu

Bundan tam 49 yıl önce yollar kar nedeniyle kapanınca Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 gün konaklayan Finlandiyalı gezgin çift, o dönemde çektikleri fotoğrafları ve yaşadıkları güzel anıları anlatan bir mektup yazarak Pülümür Belediyesi'ne gönderdi.22 Ocak 1974 tarihinde Adana'dan Erzurum'a geçmek isteyen Finlandiyalı Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, yolun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından ötürü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 gün geçirmek zorunda kaldı.Burada kaldıkları süre boyunca ilçe insanları tarafından misafir edilen çift, tam 49 yıl sonra o günleri anlatan bir mektup ile o dönem çektikleri fotoğrafların yer aldığı iki albümü Pülümür Belediyesi'ne gönderdi.Mektupta, gördükleri misafirperverlik karşısında şaşırdıklarını anlatan Finlandiyalı çift, köylülerin kendilerine çay, kolonya ve şeker ikram ettiğini, çeşitli yemeklerden oluşan lezzetli sofralar kurduklarını anlattı. Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, mektubun sonuç bölümünde yüreklerinin deprem nedeniyle sarsılan Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti.Aileyi evlerinde misafir eden Mehmet Ali Yüce, o günleri anlattı. O dönem Pülümür'de sağlık biriminde çalıştığını ve aileyi misafir ettiklerini söyleyen Yüce, "O zaman yollar kapandı. Burada kaldılar. Biz kendilerini ağırladık. 33 yaşındaydım. Finlandiya'dan gelen mektuba çok sevindim" dedi.Belediye Başkanı Müslüm Tosun da Finlandiya'dan gelen mektuba çok şaşırdığını belirterek, "Fotoğraf da göndermişler, o günün gözüyle Pülümür'ü görmek bize ayrı bir heyecan verdi" diye konuştu.