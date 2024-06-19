Finlandiyalı turisti dolandıranlara 10 yıl hapis talebi

Almanya'dan Türkiye'ye 2014'te tatile gelen Finlandiya kökenli turist Rauno H.'yi satın aldığı yüzük için vergi ödemesi gerektiği yalanıyla 6 bin Euro dolandıran 2 şüpheli hakkında yıllar sonra dava açıldı. 73 yaşındaki Rauno H., tatil için 2014'te Türkiye'ye geldi. İddiaya göre ülkesine döndükten sonra 5 Ocak 2015'te Rauno H.'yi telefola arayan Burhan O. (38), yaşlı adama Türkiye'den almış olduğu yüzüğün vergisini ödemediği için ceza ödemek zorunda olduğunu ve bu durumun Almanya'da siciline işleneceğini söyledi. Korkuya kapılan Rauno H., Burhan O.'nun banka hesabına toplamda 6 bin 253 Euro (220 bin Türk Lirası) gönderdi. Rauno H. dolandırıldığını anlayınca Hamburg'daki Itzehoe Bölgesel Mahkemesi Savcılığı'na şikâyette bulundu. Almanya Büyükelçiliği aracılığıyla Türkiye'den yardım talep edildi. Burhan O.'nun Pendik'te ikamet ettiği belirlenince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Burhan O. ve arkadaşı Ali G. gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden şüphelilerin müştekiyi toplamda 6 bin 253 Euro zarara uğrattıklarının tespit edildi. Savcılık, Burhan O. ve Ali G. hakkında "Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.