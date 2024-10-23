Firari avukat yakalandı

Kayseri'de firma sahibi İbrahim U. ve Mahmut U.'nun ihracat kaçakçılığı suçlamasıyla zamanaşımından düşen davayla ilgilenen Avukat Orhan Kaftanoğlu, davanın düşmesine rağmen sahte belgeler düzenleyerek müvekkillerini korkuttu. Mahkeme veznesi tarafından düzenlenmiş gibi 99 adet sahte sayman mutemedi alındı belgesi düzenleyen avukat Kaftanoğlu, bu yöntemle müvekkillerinden 41 milyon 840 bin lira aldı. Müvekkillerin durumu anlayarak suç duyurusunda bulunması üzerine Avukat Orhan Kaftanoğlu hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açıldı. Kaftanoğlu bu davada dolandırıcılıktan 10 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 5 yıl 2 ay 15 gün olmak üzere toplamda 15 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkûm edildi. Mahkemenin karar vermesinin ardından sırra kadem basan avukat, 3 yıl sonra Ankara'da yakalandı.