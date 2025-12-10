Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı: Saklandığı eve operasyon!

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Örgütün adliye yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen firari hükümlünün, icra dairesinde müdürken görevinden ihraç edildiği belirtildi. Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen Mustafa K., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa K. önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.