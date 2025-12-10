Haberler Yaşam Haberleri Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı: Saklandığı eve operasyon!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:09

Adana'da FETÖ'nün adliye yapılanmasında yer alan, icra dairesinde müdürken görevden alınan firari hükümlü Mustafa K., polisin operasyonu ile saklandığı evde yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Örgütün adliye yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen firari hükümlünün, icra dairesinde müdürken görevinden ihraç edildiği belirtildi. Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilen Mustafa K., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa K. önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

