Firari HDP Eşbaşkanı Ankara’da yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri, PKK/KCK terör örgütü ile mücadele çalışmaları kapsamında; terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan HDP İstanbul eski sözde Eşbaşkanı D.E.nin Ankara'da saklandığı tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

PKK/KCK terör örgütünün sözde siyasal alanında örgütsel faaliyetlerde bulunan D.E.'nin yakalanmasına yönelik yapılan uzun soluklu istihbari çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda TEM Şube Müdürlüğünün başarılı operasyonda yakalandı. Başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı ve yalan beyanda bulunduğu öğrenildi. Adli makamlarla koordineli gerçekleştirilecek işlemler sonrası cezaevine teslim edileceği öğrenildi.