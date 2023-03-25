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Giriş Tarihi: 25.3.2023 00:08 Son Güncelleme: 25.3.2023 00:31

Firari hükümlü duvardaki gizli bölmede yakalandı

Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü C.K., evine düzenlenen operasyonda, duvardaki gizli bölmede saklanırken yakalandı

DHA
Firari hükümlü duvardaki gizli bölmede yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'dolandırıcılık' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 bin TL adli para yaptırımı uygulanması için aranan C.K.'nın evine operasyon düzenledi.

Eve giren polis ekipleri, yaptıkları aramada C.K.'nın duvarda bulunan gizli bölmede saklandığını tespit etti. Ekipler, duvar süsü verilen yeri kırdıktan sonra C.K.'dan saklandığı yerden çıkmasını istedi. C.K. ise saklandığı yerden çıkmamak için bir süre direndi.

C.K., polis ekiplerinin iknası sonucu bulunduğu yerden çıkarak, teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

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Firari hükümlü duvardaki gizli bölmede yakalandı
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