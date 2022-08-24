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Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:50 Son Güncelleme: 24.8.2022 13:17

Firari hükümlü kadın polise yakalanmamak için 2. kattan atladı

Kayseri'de hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, evine polislerin geldiğini görünce iki kattan atlayarak kaçmak istedi. Ayağı kırılan kadın polis tarafından yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Firari hükümlü kadın polise yakalanmamak için 2. kattan atladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan Gülfeda B.'nin Hunat Mahallesi'nde bir adrese saklandığını belirledi. Polisin kapıyı çalmasıyla birlikte Gülfeda B, 2. kattaki evin balkonundan kendisini beton zemine bıraktı.

Kaçmak isteyen Gülfeda B'nin ayak topuğu kırıldı. Polis tarafından yakalanan Gülfeda B, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağı alçıya alınan Gülfeda B'nin hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Gülfeda B, daha sonra Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Firari hükümlü kadın polise yakalanmamak için 2. kattan atladı
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