Haberler Yaşam Haberleri Firari hükümlü kanepenin altında yakalandı
Giriş Tarihi: 8.2.2022 12:51 Son Güncelleme: 8.2.2022 13:07

Firari hükümlü kanepenin altında yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Firari hükümlü kanepenin altında yakalandı

Kayseri'de başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 20 kişi polisini düzenlediği operasyonla yakalandı. 99 polisin katıldığı operasyonda bir kişi, kanepenin altına saklanmış vaziyette yakalanırken, adliyeye sevk edilen bir kadın ise "Hangi kanalda çıkacağız" dedi.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde çeşitli suçlardan aranan 26 kişinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı.

Firari hükümlü kanepenin altında yakalandı | Video

30 adreste; 39 ekip, 99 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda hırsızlık, konut dokunulmazlığın ihlal, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından aranan 20 kişi yakalandı.

5 YIL HAPİS CEZASI OLAN HÜKÜMLÜ KANEPE ALTINDA YAKALANDI

Yakalananlar arasında hakkında 2 bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, mala zarar verme suçlarından yakalama emri ile aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. E. isimli şüpheli ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, B.B'yi Esenyurt Mahallesi'nde bulunan evinde oturma odasındaki kanepenin arkasında saklanır vaziyette yakaladı.

Öte yandan emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli bir kadın ise basın mensuplarına "Akşam hangi kanalda çıkacağım" diye sordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kanser olduğunu bilmeden kanserden kurtuldu
Son dakika: CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk hakkında şok ihbar! Tosuncuk’un paralarını o mu aklıyor?
Son dakika: Putin'den Ukrayna açıklaması: Avrupa ülkeleri Rusya ile çatışmanın içine çekilecek
Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!
Son dakika: Sözcü Kalın A Haber'de duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Dünyanın gözü o toplantıda! Macron-Putin görüşmesinde dikkat çeken detay!
Son dakika: Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir! Parolalı şebeke yakayı ele verdi
Son dakika: KKTC'den 'Kapalı Maraş' resti! ABD'den mantık dışı teklif...
Son dakika: Bakan Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı: Vaka sayılarında dikkat çeken düşüş
ARKADAŞINA GÖNDER
Firari hükümlü kanepenin altında yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA