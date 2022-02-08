Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde çeşitli suçlardan aranan 26 kişinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı.

Firari hükümlü kanepenin altında yakalandı | Video

30 adreste; 39 ekip, 99 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda hırsızlık, konut dokunulmazlığın ihlal, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından aranan 20 kişi yakalandı.

5 YIL HAPİS CEZASI OLAN HÜKÜMLÜ KANEPE ALTINDA YAKALANDI

Yakalananlar arasında hakkında 2 bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, mala zarar verme suçlarından yakalama emri ile aranan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. E. isimli şüpheli ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, B.B'yi Esenyurt Mahallesi'nde bulunan evinde oturma odasındaki kanepenin arkasında saklanır vaziyette yakaladı.

Öte yandan emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli bir kadın ise basın mensuplarına "Akşam hangi kanalda çıkacağım" diye sordu.