Firari hükümlülere operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık başta olmak üzere yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan tutuksuz yargılandıkları davalarda hüküm giyen, ancak teslim olmak yerine kaçıp izlerini kaybettiren 90 şahsın peşine düştü.

CEZAEVİNE KONULDALAR

Söz konusu firari hükümlülerin saklandığı adresleri tek tek tespit eden polis, şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi 21 kişi kıskıvrak yakalandı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi'ne, ardından da cezaevine gönderildi. 69 firari de her yerde aranıyor.