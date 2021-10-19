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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:03 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:05

Firari hükümlülere operasyon

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Firari hükümlülere operasyon

Adana polisi, işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle tutuksuz yargılandıkları davalarda hüküm giyen ancak teslim olmak yerine kaçan 90 firarinin peşine düştü; 21’i kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık başta olmak üzere yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan tutuksuz yargılandıkları davalarda hüküm giyen, ancak teslim olmak yerine kaçıp izlerini kaybettiren 90 şahsın peşine düştü.

CEZAEVİNE KONULDALAR

Söz konusu firari hükümlülerin saklandığı adresleri tek tek tespit eden polis, şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi 21 kişi kıskıvrak yakalandı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından önce Adana Adliyesi'ne, ardından da cezaevine gönderildi. 69 firari de her yerde aranıyor.

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Firari hükümlülere operasyon
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